Интернет-магазин Стривер

Интернет-магазин стройматериалов Striwer работает для тех, кто ведёт крупномасштабную стройку, делает домашний ремонт, задумал перепланировку или требует строительных материалов в других целях. Заказы на сайте принимаем круглосуточно. Офис и склад расположены в Москве. Оформление и доставка – в течение 24 часов. Операторы с профильным образованием проконсультируют, помогут сделать выбор.

Группы товаров

Долговечность, комфортность, функциональность строений во многом определяются качеством стройматериалов, которые используются для изоляции, крепления, соединения. В строительстве нет мелочей. Интернет-магазин «СТРИВЕР» учитывает запросы строителей разных уровней подготовки. Предлагаем следующие категории стройматериалов:

Сухие смеси: затирки, шпаклёвки, клей, грунтовки, добавки, краски, ремонтные, кладочные, монтажные и другие. Применяются для внутренних и наружных работ. Имеют удобную фасовку, просты в использовании. Значительно экономят время, повышают качество выполненных работ. Среди производителей компании De Luxe, Perfekta, «Основит». Штукатурка Ротбанд, Штукатурка Ротбанд 30 кг, Ротбанд паста 18 кг Крепёж: прижимные рейки, фиксаторы, связи, перфорированная лента, дюбели, саморезы, винты, гвоздевые пластины, штифты и т. п. В продаже продукция компаний «Технониколь», Termoclip, Ruspanel и др. Комплектующие для кровель: снегозадержатели, вентиляционные выходы, аэраторы, кровельные воронки, проходные элементы. Стройматериалы компаний «Технониколь», «Татполимер», Termoclip гарантируют хорошую вентиляцию, безопасность, долговечность. Они устойчивы к перепадам температур, удобны для монтажа. Теплоизоляция – важнейший энергосберегающий фактор. Утепляют фасад, пол, фундамент. Для этого используются:

базальтовая вата;

пенопласт;

экструдированный пенополистирол и другие.

Гидроизоляция. Разрушительное воздействие влаги предполагает использование в строительстве специальных средств, наделяющих конструктивные элементы водоотталкивающими свойствами. Там, где мастики или грунтовки недостаточно, применяются стройматериалы, которые не пропускают воду, защищают швы, соединения от всех видов влаги. В «СТРИВЕР» для этого заказывайте специальные изделия:

Гидрошпонки популряных производителей:

Деформационный шов и бентонитовый шнур

Изготавливаются гидроизоляционные стройматериалы из прочных, долговечных, устойчивых к перепадам температур и грибку ПВХ, EPDM, ПВХ-П. Объём и вид гидроизоляции помогут выбрать технические консультанты магазина.

Укрывные материалы обеспечат непрерывность строительного процесса при любых климатических условиях, гарантируют сохранность «капризных» стройматериалов. Изготавливают покрытия из ПВХ, тарпаулина, брезента, полотна Oxford – водонепроницаемых износостойких материалов. Выбирая покрытие, учитывайте площадь укрывания, предполагаемый срок эксплуатации, условия использования: температурный режим, воздействие ультрафиолета или химических веществ, а также других внешних факторов.

Стройматериалы широкого применения

Для строительства дорог, обустройства приусадебных участков, гидроизоляции кровель и фундамента, укрепления грунта часто применяют геоматериалы: текстиль, дренажные мембраны, георешётки и геоматы (в местах возможного смещения поверхностных слоёв). Для крепления применяют анкеры.

Можно также купить брус, доски, фанеру. Оставляйте заявку на сайте или по телефону. Следите за обновлением каталога. Долговременное сотрудничество принесёт приятные сюрпризы.