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Интернет-магазин строительных материалов

Пенетрон Россия
Пенетрон мешок 25 кг
Артикул: pen301
9 487  руб / мешок
Striwer
Тент Тарпаулин утепленный 180 г/м2
Артикул: 765705
169  руб / м2
Пенетрон Россия
Пенетрон Адмикс
Артикул: p1202
9 212.50  руб / ведро 25 кг
Striwer
Тент ПВХ односторонний
Артикул: 765708
131.25  руб / м2
Пенетрон Россия
Скрепа М500 ремонтная мешок 25 кг
Артикул: 26407
838.20  руб / шт
Striwer
Тент ПВХ 650 г/м2 двухсторонний
hit
Артикул: 765709
205  руб / м2
Пенетрон Россия
Скрепа М600 инъекционная Пенетрон
Артикул: 26405
1 465.20  руб / шт
Baswool
Базальтовая вата Baswool (Басвул) Вент Фасад 80 50 мм
Артикул: 36604
1 362.96  руб / уп.
Пенетрон Россия
Пенетрон 5 кг
Артикул: pen302
1 896.40  руб / ведро
Basf
MasterEmaco S 488
Артикул: 456129
1 247.40  руб / шт
Технониколь
Технониколь Техноэласт ЭПП 10 кв.м
hit
Артикул: 3498
2 873  руб / рулон
Icopal
Гидрошпонка ПВХ Icopal ХВС 150/1
hit
Артикул: 8114
899.85  руб / пог. м.
Striwer
Тент ПВХ утепленный 650 г/м2 (изолон)
hit
Артикул: 765710
310.80  руб / м2
Striwer
Тент Тарпаулин утепленный 120 г/м2
Артикул: 765703
119  руб / м2
Волма
Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг
Артикул: 240680
414  руб / шт
Российские цементные заводы
Цемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 50 кг
Артикул: E208349
250  руб /
Технониколь
Техноэласт Акустик Супер А350
Артикул: 3485
4 119.09  руб / рулон
Аквастоп
Гидрошпонка Аквастоп ХВН 120
hit
Артикул: 8203
609  руб / пог. м.

Наши преимущества

Квалифицированные менеджеры Наши менеджеры проходят курсы в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями
Для юридических лиц Специальные условия для юридических лиц: отсрочка платежа, персональный менеджер, техническая консультация
Логистика Полная организация процесса перевозки. Собственный автопарк и современные методы расчета доставки
Ассортимент 10 000 товаров в наличии, а также предлагаем ассортимент стройматериалов более 100 заводов-производителей
Аквастоп
Гидрошпонка ПВХ-П Аквастоп ДЗ 140 50 4 35
hit
Артикул: 8167
1 896  руб / пог. м.
Аквастоп
Гидрошпонка ПВХ-П Аквастоп ДО 320 50 6 30
hit
Артикул: 8257
2 076  руб / пог. м.
Striwer
Тент ПВХ 650 г/м2 двухсторонний
hit
Артикул: 765709
205  руб / м2
Пенетрон Россия
Пенебар
Артикул: p12204
1 677.50  руб / шт
Пенетрон Россия
Скрепа М700 конструкционная
Артикул: p12222
1 327.70  руб / крафт-мешок 25 кг
Технониколь
Гидрошпонка ПВХ Технониколь IC 240
hit
Артикул: 8139
849  руб / пог. м.
ГидроКонтур
Гидрошпонка ПВХ Гидроконтур ОД-320К30
Артикул: 8157
1 100  руб / пог. м.
Технониколь
Planter Geo
Артикул: 456216
от 7 353  руб / 2x15
Российские цементные заводы
Цемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 50 кг
Артикул: E208349
250  руб /
Русеан
Универсальная сухая смесь М-150 модифицированная (Русеан) по 40кг
Артикул: D1018901
261  руб / шт
No name
Ламинированная фанера толщиной 18 мм размером 2440х1220, сорт 1/1
Артикул: Fan391
5 537.50  руб / лист
Striwer
Тент Тарпаулин утепленный 120 г/м2
Артикул: 765703
119  руб / м2

Советы по товарам для строительства и ремонта

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Что лучше — минеральная вата или стекловата?
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Пенопласт или пеноплекс?
Что такое изолон и для чего он предназначен?
Что такое изолон и для чего он предназначен?
Чем заменить геотекстиль?
Чем заменить геотекстиль?
Отличие геотекстиля от спанбонда?
Отличие геотекстиля от спанбонда?
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Энциклопедия строительства

Что такое битумный праймер?
Что такое битумный праймер?
Что такое геомат?
Что такое геомат?
Что такое гидрошпонка?
Что такое гидрошпонка?
Что такое гидроизоляция?
Что такое гидроизоляция?
Что такое битумная мастика?
Что такое битумная мастика?
Что такое базальтовая вата?
Что такое базальтовая вата?
Теплоизоляция
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Интернет-магазин Стривер

Интернет-магазин стройматериалов Striwer работает для тех, кто ведёт крупномасштабную стройку, делает домашний ремонт, задумал перепланировку или требует строительных материалов в других целях. Заказы на сайте принимаем круглосуточно. Офис и склад расположены в Москве. Оформление и доставка – в течение 24 часов. Операторы с профильным образованием проконсультируют, помогут сделать выбор.

Группы товаров

Долговечность, комфортность, функциональность строений во многом определяются качеством стройматериалов, которые используются для изоляции, крепления, соединения. В строительстве нет мелочей. Интернет-магазин «СТРИВЕР» учитывает запросы строителей разных уровней подготовки. Предлагаем следующие категории стройматериалов:

  1. Сухие смеси: затирки, шпаклёвки, клей, грунтовки, добавки, краски, ремонтные, кладочные, монтажные и другие. Применяются для внутренних и наружных работ. Имеют удобную фасовку, просты в использовании. Значительно экономят время, повышают качество выполненных работ. Среди производителей компании De Luxe, Perfekta, «Основит». Штукатурка Ротбанд, Штукатурка Ротбанд 30 кг, Ротбанд паста 18 кг
  2. Крепёж: прижимные рейки, фиксаторы, связи, перфорированная лента, дюбели, саморезы, винты, гвоздевые пластины, штифты и т. п. В продаже продукция компаний «Технониколь», Termoclip, Ruspanel и др.
  3. Комплектующие для кровель: снегозадержатели, вентиляционные выходы, аэраторы, кровельные воронки, проходные элементы. Стройматериалы компаний «Технониколь», «Татполимер», Termoclip гарантируют хорошую вентиляцию, безопасность, долговечность. Они устойчивы к перепадам температур, удобны для монтажа.
  4. Теплоизоляция – важнейший энергосберегающий фактор. Утепляют фасад, пол, фундамент. Для этого используются:
  • базальтовая вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол и другие.
  1. Гидроизоляция. Разрушительное воздействие влаги предполагает использование в строительстве специальных средств, наделяющих конструктивные элементы водоотталкивающими свойствами. Там, где мастики или грунтовки недостаточно, применяются стройматериалы, которые не пропускают воду, защищают швы, соединения от всех видов влаги. В «СТРИВЕР» для этого заказывайте специальные изделия:

   Гидрошпонки популряных производителей:

Деформационный шов и бентонитовый шнур 

Изготавливаются гидроизоляционные стройматериалы из прочных, долговечных, устойчивых к перепадам температур и грибку ПВХ, EPDM, ПВХ-П. Объём и вид гидроизоляции помогут выбрать технические консультанты магазина.

  1. Укрывные материалы обеспечат непрерывность строительного процесса при любых климатических условиях, гарантируют сохранность «капризных» стройматериалов. Изготавливают покрытия из ПВХ, тарпаулина, брезента, полотна Oxford – водонепроницаемых износостойких материалов. Выбирая покрытие, учитывайте площадь укрывания, предполагаемый срок эксплуатации, условия использования: температурный режим, воздействие ультрафиолета или химических веществ, а также других внешних факторов.

 

Стройматериалы широкого применения

Для строительства дорог, обустройства приусадебных участков, гидроизоляции кровель и фундамента, укрепления грунта часто применяют геоматериалы: текстиль, дренажные мембраны, георешётки и геоматы (в местах возможного смещения поверхностных слоёв). Для крепления применяют анкеры.

Можно также купить брус, доски, фанеру. Оставляйте заявку на сайте или по телефону. Следите за обновлением каталога. Долговременное сотрудничество принесёт приятные сюрпризы.